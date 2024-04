Kurz vor Mitternacht ist am Sonntagabend auf dem Otto-Thiele-Platz in der Gartenstadt ein Auto vollständig ausgebrannt. Wie die Polizei weiter mitteilt, entstand Sachschaden in Höhe von zirka 15.000 Euro. Die Kriminalpolizei hat Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Hinweise unter Telefon 0621 963-2773.