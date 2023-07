Im Zuge der politischen Diskussion um eine weitere medizinische Fakultät in Rheinland-Pfalz wollen die Freien Wähler in der nächsten Stadtratssitzung am 17. Juli beantragen, dass sich Ludwigshafen für eine solche Universität bewirbt. „Die Landesregierung anerkennt den Bedarf“, teilt FWG-Fraktionsvorsitzender Rainer Metz mit, „Ludwigshafen hat mit den vorhandenen Kliniken hierfür die beste Infrastruktur im Land.“ Entscheidend für die Einrichtung einer weiteren medizinischen Vollfakultät – bislang gibt es eine solche nur in Mainz – ist laut Metz, dass die für eine medizinische Ausbildung geforderte Patientenzahl einschließlich eines breiten Spektrums von Krankheitsbildern vorhanden ist. „Das regional notwendige Einzugsgebiet ist im Umland vorhanden“, so Metz, der eine zweite medizinische Vollfakultät für unabdingbar hält. „Es ist auch ein Wettbewerbsfaktor zur Gewinnung von Arbeitskräften in der Wirtschaft.“ Zudem sei die Ansiedlung in LU aus medizinischen und Versorgungsgründen geboten.