Für die Freizeit in Südfrankreich mit der Evangelischen Jugend Altrip und Ludwigshafen sind nur noch wenige Plätze frei, wie die Organisatoren mitteilen. Wer dabei sein möchte, muss sich also sputen, aber nicht Kirchenmitglied sein. Gleich zum Start der Sommerferien geht es vom 13. bis 27. Juli nach Blajoux in den Cevennen. Die 14- bis 17-Jährigen wohnen mit dem Betreuerteam im Zeltlager, das direkt am Fluss Tarn liegt, der mit seinem klaren Wasser zum Baden lockt. Aber dieser Fluss kann mehr: Abenteuerlich wird es, wenn die Gruppe in Kanus an senkrecht aufsteigenden Felsen und durch flotte Stromschnellen schippert. Für Erlebnishungrige gibt es Kletter-, Abseil- und Höhlen-Kriech-Aktionen, alles gut gesichert unter professioneller Anleitung, wie die Evangelische Jugend versichert. Jeder bestimme grundsätzlich selbst, wie viel er sich zutraut. Weitere Optionen seien eine Übernachtung in der Höhle, ein Ausflug in eine Tropfsteinhöhle oder eine Geierwanderung. Wer es nicht ganz so actionreich mag, könne ein ruhiges Programm wählen. Die Kosten betragen 550 Euro pro Person, aber mangels Finanzen müsse niemand verzichten: Mit Jugendreferent Johannes Sinn könne eine Lösung gefunden werden. Weitere Informationen gibt es im Netz unter www.ejl.de/freizeiten. Dort kann man sich auch anmelden.