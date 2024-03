Besorgte Zeugen haben die Polizei am Donnerstag kurz vor Mitternacht über eine Frau informiert, die in der Kallstadter Straße (Gartenstadt) mit ihrem Elektrorollstuhl mehrfach in den Grünstreifen gefahren sei. Die 66-Jährige wurde auf Höhe des Otto-Thiele-Platzes kontrolliert. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,34 Promille. Der 66-Jährigen wurde in der Polizeidienststelle eine Blutprobe entnommen.