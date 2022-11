Zum Feuerwerk auf dem Ludwigshafener Weihnachtsmarkt am Samstag, 3. Dezember, 19.30 Uhr, wird von der Firma Göbel-Worms eine Feuerwerksfahrt angeboten. Die 25 Gondeln können ab sofort gebucht werden zu einem Preis von 59 Euro pro Gondel. In einer Gondel haben bis zu sechs Personen Platz. Der Einstieg ins Riesenrad ist ab 19.15 Uhr möglich. Die Fahrt startet um 19.30 Uhr.

Thermoskanne Glühwein in jeder Gondel

„Unsere Gäste dürfen sich eine ganz besondere Fahrt freuen, mit der Dauer von zirka 20 Minuten wird die Fahrt etwa dreimal so lange sein wie eine normale Fahrt. Das komplette Feuerwerk kann aus dem Riesenrad bestaunt werden“, sagt Tobias Göbel, Geschäftsführer der Göbel-Worms GmbH. „Damit die Fahrt ein unvergessliches Ergebnis wird, wartet in jeder Gondel eine Thermoskanne Glühwein, für Kinder wird Punsch vorgehalten.“ Und der Riesenradprofi gibt noch einen Tipp: „Wer es gemütlicher mag, mit mehr Beinfreiheit, der bucht eine Gondel nur für vier Personen.“ Die Buchung ist ab sofort möglich, wahlweise am Riesenrad vor Ort auf dem Weihnachtsmarkt oder im Buchungsportal https://tickets.goebel-worms.de/RRLU/.