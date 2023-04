Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Nach zehn Volksfesttagen ist am Sonntag die Frühjahrsmess’ auf dem Berliner Platz zu Ende gegangen. Darüber, wie die Premiere gelaufen ist, und über andere neue Formate hat Steffen Gierescher mit Marktmeister Christian Diehl und Christoph Keimes gesprochen, Geschäftsführer der Marketinggesellschaft Lukom.