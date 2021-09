Der Familientag im Wildpark Rheingönheim, der am 12. September über die Bühne gehen sollte, findet nicht statt. Das hat der Vorsitzende des Fördervereins, Wilhelm Wißmann, am Donnerstag mitgeteilt. Coronabedingt sei die beliebte Veranstaltung nicht möglich, so Wißmann. Der Familientag mit vielen Aktionen hat vor der Corona-Pandemie Jahr für Jahr im Frühherbst Tausende Familien in die Freizeitanlage zwischen Rheingönheim und Neuhofen gelockt.