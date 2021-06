„Den Baum vor lauter Wald nicht sehen“ heißt eine Führung entlang des Rehbachs am Donnerstag, 1. Juli. Der Weg des Spaziergangs unter fachkundiger Leitung führt vorbei an Wiesen und über eine malerische Bachbrücke hinein in einen verwunschenen Wald, wie die Marketinggesellschaft Lukom ankündigt. Auch blühende Wildkräuter werden näher betrachtet. Treffpunkt ist um 19 Uhr am Parkplatz am Wildpark Rheingönheim. Einen weiteren geführten Spaziergang gibt es am 15. Juli von 18 bis 20 Uhr über die Parkinsel. Dabei geht es laut Lukom um die Flussgeschichte des Rheins und die Trinkwassergewinnung für Ludwigshafen. Auch wird die Frage geklärt, ob die Parkinsel tatsächlich eine Insel ist. Bei beiden Führungen können jeweils maximal 15 Teilnehmer dabei sein. Erwachsene zahlen zehn Euro, die Teilnahme für Kinder bis zwölf Jahre ist kostenfrei. Eine Anmeldung bei der Tourist-Information Ludwigshafen ist erforderlich. Das geht per E-Mail an tourist-info@lukom.com oder telefonisch unter 0621/512035.