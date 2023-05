Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Irgendwo in Lu sind wir jede Woche auf der Suche nach interessanten Gesprächspartnern. Am Samstag haben wir am Eingang zum Wildpark Rheingönheim die jungen Eltern Mia Weber (20) und Nicolas Vomgeheuer (34) mit ihrer Tochter Enya im Kinderwagen getroffen. In dem 30 Hektar großen Areal leben über 200 Tiere aus 30 verschiedenen Arten. Rehwild, Mufflons und Pfaue dürfen sich frei im Auwäldchen bewegen.

Sind Sie zum ersten Mal hier?

Nicolas Vomgeheuer: (lacht) Nein, vergangenes Jahr war wir bestimmt 15 Mal da. Das ging ja problemlos und war in der Corona-Pandemie