Am 31. August endet die Amtszeit des bisherigen Ersten Bürgermeisters der Stadt Mannheim, Christian Specht (CDU), der neuer Oberbürgermeister der Quadratestadt wird. Da das Vorschlagsrecht für die Neubesetzung des Amts des Ersten Bürgermeisters bei der Grünen-Fraktion liegt, die im Gemeinderat die stärkste Gruppierung bildet, hat diese nun Umweltbürgermeisterin Diana Pretzell für den Posten vorgeschlagen. Die Wahl erfolgt in der letzten Sitzung des Gemeinderats vor der Sommerpause am 25. Juli.