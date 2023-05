Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

In den frühen Morgenstunden war es so weit: Die erste Rhein-Neckar-Tram ist in den Betriebshof der Rhein-Neckar-Verkehr GmbH eingefahren. Geliefert worden ist eine Bahn vom Hersteller Skoda Transportation aus dem tschechischen Pilsen.

In den kommenden Tagen beginnen nun erste Tests auf dem Betriebsgelände der RNV, bevor das Fahrzeug zu Probefahrten im Verkehrsgebiet eingesetzt werden soll. „Skoda hat in den letzten Wochen intensiv