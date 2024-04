Nach dem tödlichen Polizeieinsatz in der Mannheimer Universitätsbibliothek am Dienstagabend laufen die Ermittlungen auf Hochtouren. Ein 31-Jähriger hatte sich aggressiv in der Universität verhalten, eine Machete gezogen und sei damit auf angerückte Polizisten losgegangen. Die Beamten hatten den Mann aufgrund der Bedrohungslage niedergeschossen, wie das Landeskriminalamt Baden-Württemberg am Mittwoch auf Anfrage mitteilte. Der Mann verstarb noch am Dienstagabend in einem Krankenhaus. Seine Leiche soll heute Abend obduziert werden. Währenddessen lief der Unibetrieb am Mittwoch wieder normal weiter. Der Schock saß bei einigen Studenten dennoch tief. Auch die grundsätzliche Sicherheitslage an der Universität war dabei Thema. In der Vergangenheit kam es immer wieder mal zu Polizeieinsätzen wegen Störern auf dem Unigelände.

