Das Klimaschutzbüro der Stadt lädt zusammen mit der Verbraucherzentrale Hausbesitzer in der Gartenstadt ein, ihre Häuser von außen mit einer Thermografiekamera fotografieren zu lassen. Diese Aufnahmen machen sonst nicht sichtbare Wärmeverluste am Gebäude erkennbar.

Bei einem Online-Treffen am 3. März werden die Bilder der ausgewählten Wohnhäuser gemeinsam mit den Besitzern besprochen, teilt die Stadtverwaltung mit. Dabei erklärt Energieberater Harms Geißler mögliche Sparmaßnahmen im Gebäudebestand und erläutert die Möglichkeiten sowie Grenzen der Thermografie.

Teilnehmen können laut Stadt Eigentümer von ein- und zweigeschossigen Häusern in folgenden Straßen beziehungsweise Straßenabschnitten in der Gartenstadt westlich der Leininger Straße und nördlich der Maudacher Straße: Dackenheimer Straße, Erpolzheimer Straße, Freinsheimer Straße, Friedelsheimer Straße, Königsbacher Straße, Mußbacher Straße, Ungsteiner Straße und Weisenheimer Straße. Wer teilnehmen und die Frontansicht seines Hauses mit der Wärmebildkamera fotografieren lassen möchte, muss sich bis 15. Februar bei Klimaschutzkoordinatorin Ellen Schlomka anmelden unter Telefon 0621/504-3454 oder per E-Mail an Ellen.Schlomka@ludwigshafen.de anmelden.

Die Online-Besprechung am 3. März beginnt um 18 Uhr und dauert etwas eineinhalb Stunden. Mit der Anmeldung erhalten die Teilnehmer alle weiteren Informationen zur Teilnahme. Das ganze Angebot ist kostenlos, betont die Stadtverwaltung Wer darüber hinaus mehr über die Energiesparmöglichkeiten in seinem Haus wissen möchte, könne einen Termin für eine kostenlose telefonische Energieberatung bei der Verbraucherzentrale Ludwigshafen unter 0800/60 75 600 vereinbaren. Weitere Informationen im Netz unter www.energieberatung-rlp.de.