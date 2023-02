Geld für die Digitalisierung aller Ludwigshafener Schulen: Einen Förderbescheid über 11,8 Millionen Euro hatte Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD) am Montag im Gepäck, als sie in Ludwigshafen Station machte. Wofür das Geld eingesetzt wird, was die Ministerin und Kämmerer Andreas Schwarz (SPD) dazu sagen, lesen Sie hier.