Die Einkaufssituation in der Gartenstadt ist nicht so schlecht, wie es auf den ersten Blick erscheint, erklärte Fachmann Andreas Schuder im Ortsbeirat Gartenstadt. Zwar weist der Ortsbezirk mit 0,33 Quadratmetern Verkaufsfläche pro Einwohnern knapp vor Maudach (0,23) den zweittiefsten Wert der Stadt auf, das liege allerdings auch am Zuschnitt.

Aus der Gartenstadt wandert Kaufkraft ab, erklärte Schuder bei der Vorstellung des Entwurfs für die Fortschreibung des Einzelhandelskonzeptes. Rund 118 Millionen Euro werden hier pro Jahr erwirtschaftet.