Zum Vortrag und Andenken an die Eingemeindung von Ruchheim am 16. März 1974 zu Ludwigshafen lädt Bürgermeisterin Cornelia Reifenberg (CDU) am Samstag, 16. März, 14 Uhr in das protestantische Gemeindehaus, Fußgönheimer Straße 52, ein. Besucher können sich nach Angaben der Stadtverwaltung auf einen interessanten und unterhaltsamen Vortrag von Stadtarchivar Stefan Mörz freuen.