Unbekannte sind in Oppau zwischen Sonntag in Montag in einer Kleingartenanlage im Ostring in drei Gartenparzellen eingebrochen. Laut Polizei stahlen die Einbrecher Lebensmittel aus den Lauben. Der Sachschaden durch die Aufbrüche beläuft sich auf etwa 2600 Euro. Hinweise an die Polizei unter Telefon 0621 963-2222. Auch im Stadtteil Süd ermittelt die Polizei wegen eines Einbruchs. Unbekannte drangen am Montag zwischen 9.45 Uhr und 14.30 Uhr in eine Wohnung in der Mundenheimer Straße ein und erbeuteten Schmuck. Der Gesamtschaden wird auf etwa 3000 Euro geschätzt. Hinweise von Zeugen zu diesem Fall unter Telefon 963-2773.