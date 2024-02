Die „Entscheidung des Monats“ des Frankenthaler Landgerichts dürfte alle Oldtimerbesitzer interessieren – und das sind gar nicht so wenige in der Region: In Ludwigshafen sind um die 850 Fahrzeuge mit „H-Kennzeichen“ (30 Jahre oder älter) zugelassen, im Rhein-Pfalz-Kreis mehr als 1400, in Speyer etwa 500 und in Frankenthal über 300. Mehr zu dem Richterspruch lesen Sie hier.