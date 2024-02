Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die „Entscheidung des Monats“ des Frankenthaler Landgerichts dürfte alle Oldtimerbesitzer interessieren – und das sind gar nicht so wenige in der Region: In Ludwigshafen sind um die 850 Fahrzeuge mit „H-Kennzeichen“ (30 Jahre oder älter) zugelassen, im Rhein-Pfalz-Kreis mehr als 1400, in Speyer etwa 500 und in Frankenthal über 300.

Die 3. Zivilkammer des Gerichts beschäftigte sich zuletzt mit den Besonderheiten bei der Versicherung historischer Fahrzeuge. Steigt der Wert eines Oldtimers nach Abschluss der