Horst Niederdorf, in den 1950er- und 1960er-Jahren spiel- und kampfstarker Außenläufer des VfR Friesenheim, feiert heute seinen 90. Geburtstag. Der Jubilar begann in der Jugend der „Eulen“ und rückte bereits mit 18 Jahren in den Kader der Ligamannschaft auf, die damals im südwestdeutschen Raum eine beachtliche Rolle spielte. Über 400-mal lief Niederdorf in der damaligen 1. Amateurliga im grün-schwarzen Trikot auf, erzielte einige wichtige Tore und war fünf Jahre lang Kapitän. Einer seiner Gegenspieler war der damalige Oggersheimer und spätere Bundesligaprofi Lorenz Horr. Später wechselte er zum Nachbarn DJK Concordia, bei dem er seine Laufbahn beendete. Nach seiner Rückkehr zum VfR war der gelernte Maurer sieben Jahre lang Spielausschussvorsitzender und erwarb sich große Verdienste beim Clubhaus-Umbau. Der VfR Friesenheim zeichnete sein Ehrenmitglied mit silberner und goldener Ehrennadel aus, der Südwestdeutsche Fußballverband verlieh ihm die Ehrennadel. Regelmäßig nimmt Niederdorf an der wöchentlichen Zusammenkunft der VfR-Senioren teil.