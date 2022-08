E-Scooter-Fahrer, die sich nicht an die Spielregeln im Straßenverkehr gehalten haben, beschäftigten am Wochenende die Polizei: In der Nacht zum Samstag bemerkten Beamte laut Polizeibericht um 2.30 Uhr einen 21-Jährigen aus Ludwigshafen, der den Kaiserwörthdamm (Mundenheim) in Schlangenlinien auf einem E-Scooter befuhr und dem Funkstreifenwagen fröhlich zuwinkte. Bei einer folgenden Verkehrskontrolle stellten die Polizisten Atemalkoholgeruch fest. Ein Test ergab 1,72 Promille. Der 21-Jährige wurde zur Dienststelle gebracht, wo ihm ein Arzt eine Blutprobe entnahm. Der Führerschein des jungen Mannes wurde beschlagnahmt. Es wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

Cannabis und Kokain nachgewiesen

In der Nacht zum Sonntag gegen 1.40 Uhr wurde dem Polizeibericht zufolge eine Funkstreifenwagenbesatzung der Polizeiinspektion 1 im Stadtteil Süd auf ein Ehepaar auf zwei E-Scootern aufmerksam, da an einem der beiden Scooter kein Versicherungskennzeichen angebracht war. Bei der folgenden Verkehrskontrolle bemerkten die Beamten bei den beiden 31 und 32 Jahre alten Scooter-Fahrern drogentypische Ausfallerscheinungen. Durch Drogenschnelltests wurde der Konsum von Cannabis und Kokain nachgewiesen. Das Paar wurde auf die Dienststelle gebracht, wo ein Arzt Blutproben entnahm. Es wurde ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz sowie Ordnungswidrigkeitenverfahren anlässlich des Führens eines Kraftfahrzeugs unter Betäubungsmitteleinfluss eingeleitet.