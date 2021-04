Öffentliche Ladesäulen für Elektro-Autos lassen sich nicht rentabel betreiben. Deshalb planen Stadt und Technische Werke (TWL) derzeit keine neuen Ladepunkte in Ludwigshafen. Der Trend geht zum privaten Laden – oder zum Supermarkt-Parkplatz.

An 20 Standorten in Ludwigshafen mit insgesamt 37 Ladepunkten können E-Auto-Besitzer ihre Fahrzeuge mit neuer Energie versorgen. Alle stehen entweder im öffentlichen oder im halb-öffentlichen Bereich. Der Unterschied: Öffentliche Ladepunkte sind auf öffentlichem Gelände und können jederzeit von jedem angefahren werden. Im halb-öffentlichen Raum stehen Ladesäulen etwa auf Supermarkt-Parkplätzen, an Hotels, Tankstellen oder Autohäusern. Sie dürfen in der Regel ebenfalls von jedem verwendet werden, befinden sich aber auf privatem Grund. Und dann gibt es noch Ladesäulen im privaten Bereich – also etwa nur für Firmenwagen auf Firmengeländen oder in Garagen, die zu Privatwohnungen gehören.

TWL: „Öffentliche Säulen nicht ausgelastet“

Weitere öffentliche Ladesäulen seien derzeit in Ludwigshafen nicht geplant, teilen Stadtverwaltung und Technische Werke Ludwigshafen (TWL) auf Nachfrage mit. Der Grund: Sie sind nicht rentabel, wie eine TWL-Sprecherin sagt. „Die öffentlichen Ladesäulen sind derzeit nicht ausgelastet.“ Die TWL betreiben öffentliche Ladepunkte an sechs Standorten (insgesamt 13 Ladezugänge). Auch Joachim Alexander von der Stadt sagt: „Wir sollten nachfrageorientiert ausbauen.“ Er nennt aber noch einen anderen Grund, der aktuell gegen eine Angebotserweiterung spreche. „Zur öffentlichen Ladeinfrastruktur gehört die Sicherheit, zu wissen, ich kann dort dann tanken, wenn ich es brauche“, sagt der Bereichsleiter Stadtvermessung und Stadterneuerung. Das sei aber nicht unbedingt garantiert. Mal sei der Platz von einem E-Auto belegt, das dort zwar getankt hat, anschließend aber nicht weggefahren ist. Mal stehe ein Auto mit Verbrennungsmotor drauf. „Das Angebot alleine reicht nicht aus“, sagt Joachim Alexander. Die Tendenz gehe hin zum halb-öffentlichen Raum. Also dazu, das Auto an einer Schnellladesäule auf dem Supermarktparkplatz aufzuladen, während man den Wochenendeinkauf erledigt.

Pfalzwerke setzen auf halb-öffentlich

Auch die Pfalzwerke setzen auf den halb-öffentlichen Raum. Der Energieversorger bietet bislang zwei öffentlich zugängliche Ladestationen in Ludwigshafen an: eine Schnelllade- und eine „normale“ Ladestation mit je zwei Ladezugängen – beide vorm Pfalzwerke-Hauptsitz in der Kurfürstenstraße in Süd. Das Unternehmen war eigenen Angaben zufolge das erste, das überhaupt eine öffentliche Ladesäule in der Stadt in Betrieb nahm: im Dezember 2012. Vier neue Schnellladestationen seien in nächster Zeit an Super- und Baumärkten in Ludwigshafen geplant, wie Andreas Memmer, Projektleiter Elektromobilität bei den Pfalzwerken, sagt. Auch wenn der Fokus künftig auf diesen halb-öffentlichen Standorten liege, betonen die Pfalzwerke, dass sie trotzdem jeder nutzen kann – meist sogar 24 Stunden am Tag.

Memmer bestätigt, dass sich öffentliche Säulen derzeit noch nicht wirtschaftlich betreiben lassen. „Langfristig soll das aber der Fall sein“, sagt er. Er spricht davon, dass die „Nachfrage nach Ladestationen rapide zunimmt“. Während Menschen im ländlichen Gebiet oft zu Hause ihr E-Auto auftanken können, sei man in der Stadt auf solche Stationen angewiesen, was Memmer als E-Auto-Fahrer aus eigener Erfahrung weiß. Auch bei ihm bekomme das Auto während des Einkaufs Strom.

TWL setzt auf privat und geschäftlich

Trotz öffentlichem Ausbau-Stopp sind auch die TWL weiter im Elektromobilitätsmarkt unterwegs, setzen aber auf den privaten und geschäftlichen Bereich, wo der Bedarf an Ladepunkten steige. „Viele Unternehmen beginnen damit, ihre Fahrzeugflotten auf E-Mobilität umzustellen“, heißt es von den TWL. Von den insgesamt 97 Ladepunkten, die die TWL bislang in der Stadt errichtet haben, waren 77 – also der überwiegende Teil – im Kundenauftrag. Auch würden viele Investoren bei der Planung neuer Wohnsiedlungen oder Gewerbeobjekte mit Ladepunkten für die Mieter planen.

Auch die BASF setzt an ihrem Ludwigshafener Standort auf E-Mobilität. Seit 2011 sind dort E-Betriebsfahrzeuge im Einsatz. Aktuell sind es 230. Laut einer Unternehmenssprecherin gibt es dieselbe Anzahl an Ladestationen auf dem Werksgelände. Auch der Fuhrpark der Stadt ist elektrischer geworden. Im Oktober 2019 kamen dort 25 neue E-Fahrzeuge dazu, sodass es dann insgesamt 39 waren.

Zur Sache: Laden in Ludwigshafen

Öffentliche Ladepunkte gibt es unter anderem an folgenden Standorten in der Stadt:

Bürgermeister-Grünzweig-Straße 87

Hedwig-Laudien-Ring 11

Hemshofstraße

Kurfürstenstraße 44

Ludwigsplatz

Parkhaus Walzmühle

Auch bei einigen Autohäusern und Hotels gibt es Ladestationen. Eine Übersicht ist im Netz unter stadtplan.ludwigshafen.de zu finden. Dann unter „Themen“ auf „Verkehr“ klicken, dann „Elektromobilität“ auswählen.

Die Nachfrage nach E-Autos in Deutschland hat in diesem Jahr stark zugenommen. Die Zahl neuzugelassener Elektrofahrzeuge stieg im April, Mai und Juni 2020 in Deutschland um 26 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Der Anteil der E-Fahrzeuge an der Gesamtzahl der Neuzulassungen erreichte im ersten Halbjahr 16,7 Prozent – ein neuer Rekordwert. In Ludwigshafen waren Anfang 2020 386 Elektroautos zugelassen.

Erst vor wenigen Tagen hat der Bund angekündigt, künftig den Einbau privater Ladestationen an Wohngebäuden zu fördern. Aus dem Fördertopf von insgesamt 200 Millionen Euro soll es laut Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) jeweils 900 Euro Zuschuss geben. Voraussetzung ist laut Verkehrsministerium, dass der Strom zu 100 Prozent aus erneuerbaren Energien kommt. Scheuer geht davon aus, dass die meisten Ladevorgänge zu Hause stattfinden werden.