Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Mannheimer Rakete ist eine schnelle, aufsteigende Tonfolge in der Melodiestimme – soweit der Fachbegriff aus der Musikwelt. Die Mannheimer Rakete ist aber auch eine Popmusikschule für Menschen in der vermeintlich ruhigeren Phase ihres Lebens, die Ü50-er. Sie treffen sich einmal pro Woche in kleinen Gruppen, um ein Musikinstrument entweder neu zu lernen oder altbekanntes Wissen aufzufrischen.

Ein professionelles Coaching für alle an, die es noch einmal wissen wollen, bieten die Inhaber der Ü-50-Popmusikschule David Becker und Raffael Lewczuk in der Nähe des City Airports und