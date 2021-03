Die Evangelische Kirche der Pfalz hat sechs neue Pfarrerinnen und fünf neue Pfarrer ernannt. Die Ernennungsurkunden wurden von Personaldezernentin und Oberkirchenrätin Marianne Wagner sowie dem scheidenden Kirchenpräsidenten Christian Schad zuletzt in der Dreifaltigkeitskirche in Speyer überreicht.

„Neue Wege wagen“

Wagner bestärkte die Seelsorger darin, an der Freude des Evangeliums festzuhalten und dies im persönlichen Wirken durchscheinen zu lassen. „Unser Auftrag ist es, die Menschen zu erreichen, neue Wege zu wagen und dann auch loszugehen“, sagte sie. Schads Empfehlung lautete: „Bleiben Sie dran am Evangelium und am Gebet.“ Es war seine letzte Amtshandlung in seiner Dienstzeit.

514 Pfarrerinnen und Pfarrer im Dienst

Im Verbreitungsgebiet der Lokalredaktion haben ab 1. März drei Pfarrer ihren Dienst in der Evangelischen Kirche der Pfalz angetreten: Florian Grieb ist für den Kirchenbezirk Ludwigshafen tätig, Max Niessner wird Pfarrer in Birkenheide und im Kirchenbezirk Bad Dürkheim-Grünstadt, Maik Weidemann wird das Pfarramt Schifferstadt 2 (Kirchenbezirk Speyer) übernehmen. In der Evangelischen Kirche der Pfalz sind laut Wagner zurzeit 514 Pfarrerinnen und Pfarrer im Dienst (Stand Februar 2021), 292 Männer und 222 Frauen. Aktuell sind 13 Vikarinnen und Vikare sowie ein Gastvikar in der Ausbildung.