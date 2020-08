Die Music Hall im Ludwigshafener Stadtteil Oppau bleibt geschlossen. Das hat Jürgen Wolff, der Geschäftsführer des ältesten Clubs der Stadt, mitgeteilt. Ursprünglich hatte die Diskothek nach der Corona-Zwangspause am Freitagabend als Bar wiedereröffnen wollen. Die Stadtverwaltung habe den – nicht schriftlich beantragten – Barbetrieb am Freitagmorgen untersagt, da es sich um eine Nutzungsänderung handle. Die Betreiber hatten gehofft, die „Hall“ als Bar öffnen zu können und dafür ein Konzept entwickelt, das Tische auf der Tanzfläche mit ausreichend Abstand und andere Hygienemaßnahmen vorsah. Dass die ausreichende Lüftung des Clubs gewährleistet sei, habe ein Gutachten ergeben, sagte Wolff. Der heute 65-Jährige führt die Music Hall seit ihrer Eröffnung im Jahr 1981. Er wolle mindestens den noch sieben Jahre laufenden Pachtvertrag erfüllen, sagte er. Eine Nutzungsänderung strebe er nicht an, da er befürchte, später keine Lizenz für den Club-Betrieb mehr zu bekommen. In der Nachbarschaft der Diskothek, die eine Institution im überschaubaren Ludwigshafener Nachtleben ist, gibt es viele Anwohner. Die Stadtverwaltung war am Freitagnachmittag für eine Stellungnahme nicht erreichbar.