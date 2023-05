Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Mannheim ist zurück auf der Landkarte im Eiskunstlauf-Teamsport. Das Mixed Age Team der New Horizons wurde Dritte bei den Deutschen Meisterschaften in Neuss. Trainiert werden die 13 Läuferinnen von Nicole Endress, die im „Hauptberuf“ Deutsch, Sozialkunde und Gesellschaftslehre am Ernst-Bloch-Schulzentrum in Oggersheim unterrichtet und als Trainerin die erfolgreiche Mannheimer Teamgeschichte fortschreibt.

Genau 18 Jahre ist es her, da holten die Synchronläufer der Shooting Stars als Dritte zum letzten Mal Edelmetall nach Mannheim – damals mit Nicole Endress als aktiver Läuferin. Doch