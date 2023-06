Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?



Der Befreiungsschlag blieb aus. Auch im siebten Spiel in Folge landete Handball-Drittligist HSG Friesenheim-Hochdorf keinen Sieg. 25:27 (13:12) verlor die HSG am Mittwochabend bei der HG Oftersheim-Schwetzingen. So wartet die Mannschaft des neuen Cheftrainers Gabriel Schmiedt seit dem 23. Oktober auf einen Sieg. Dass das Team nicht gewinnt, hat etwas mit einem Begriff zu tun, den viele nicht verstehen.

Die Halle hatte sich weitestgehend geleert. Die ersten Akteure der gastgebenden HG Oftersheim-Schwetzingen genossen die letzten belegten Brötchen, die für die VIP-Gäste in der Nordstadthalle vorgesehen