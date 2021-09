Mannheim feiert am Sonntag, 3. Oktober, wieder den Tag der Deutschen Einheit mit einem Festakt, den die Kreisverbände und Ratsfraktionen der CDU Mannheim und Ludwigshafen seit 31 Jahren traditionell gemeinsam ausrichten. Er findet um 11 Uhr in L7 1 statt. Alle Bürger sind eingeladen. Festredner Bernhard Vogel (88). Er ist mit der Deutschen Einheit in besonderer Weise verbunden. Als Ministerpräsident in Rheinland-Pfalz (1976 bis 1988) erlebte er die Jahre vor dem Fall der Mauer an der Seite des damaligen Bundeskanzlers Helmut Kohl aus erster Hand. Danach übernahm er in den damals „neuen Bundesländern“ selbst Verantwortung. Als Ministerpräsident von Thüringen (1992 bis 2003) baute er das Bundesland nach der Wiedervereinigung auf. Vogel lebt in Speyer. Für die Teilnahme am Festakt muss man sich bis spätestens 28. September im Netz unter www.cdumannheim.de/anmeldung oder unter Telefon 0621/1729089-0 anmelden. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Es gelten die aktuellen Corona-Regeln.