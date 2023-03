Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Organisatoren des Triathlons „Goldener Hut“ in Schifferstadt haben ein Problem elegant umschifft. Am Wochenende hätte die 13. Auflage stattfinden sollen. Weil die 13 aber eine Unglückszahl ist, war das nun der 14. Triathlon. An dem nahm eine Frau teil, die den Wettkampf gewann und erzählte, warum sie diesen so liebt.

Mit der Zahl 13 ist das ja so eine Sache. Gemeinhin gilt sie als Unglückszahl. In vielen Flugzeugen gibt es keine 13. Sitzreihe und in Hotels sucht man häufig vergeblich nach einer