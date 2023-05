Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Sameka ist eine neue Band, die Jazz-Rock mit orientalischen Elementen verbindet. Am Samstag gab sie ihr Debüt im Ludwigshafener Kulturzentrum Das Haus. Dabei waren ein alter Bekannter am Schlagzeug und ein besonderer Solist. Das Album erscheint am Dienstag.

Die Musik hat Dampf, das Zusammenspiel der Musiker ist sehr präzise, was durch gemeinsame Linien und Akzente deutlich herausgestellt wird. Unüberhörbar gibt es einen orientalischen Einfluss, der