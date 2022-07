Weltmarktführer Lipoid ist seit der Gründung der Firma im Maudacher Gewerbegebiet ansässig. Von Anfang an habe die CDU – mit der ehemaligen Oberbürgermeisterin Eva Lohse, dem Baudezernenten a.D. Klaus Dillinger, über Ortsvorsteherin und Stadträtin Rita Augustin-Funck sowie dem Fraktionsvorsitzende im Stadtrat, Peter Uebel – den Erweiterungsprozess des expandierenden Unternehmens eng begleitet, heißt es in einer Stellungnahme der Partei. Anlässlich der Vorberatungen zum Einheitlichen Regionalplan hätten die CDU-Ortsbeiratsfraktion und die Ortsvorsteherin beantragt, die bereits für Gewerbeansiedlungen restriktionsfrei gestellten Flächen auf Maudacher Gemarkung aufzugeben und im Gegenzug die von Lipoid favorisierten Entwicklungsflächen entlang der B9 zur Verfügung zu stellen. „Wir begrüßen es, dass Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck nun auch persönlich Kontakt mit der Verbandsversammlung aufgenommen hat. Lipoid mit seinen derzeit schon 250 attraktiven Arbeitsplätzen muss unbedingt in Ludwigshafen gehalten werden und braucht Planungssicherheit“, sagt Fraktionschef Uebel.Wie berichtet, plant Lipoid ein drittes Werk. Doch im Regionalplan ist die dafür nötige Erweiterung eines Gewerbegebiets nicht vorgesehen. Auch die SPD unterstützt die Erweiterungspläne der Firma.