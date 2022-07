Die SPD Stadtratsfraktion unterstützt die Erweiterungspläne der Firma Lipoid am Standort in Maudach. „Lipoid ist ein sehr innovatives Unternehmen und bietet bereits heute in Maudach 250 Menschen gute Arbeitsplätze, darunter viele hoch qualifizierte. Bei der Herstellung von Phospholipiden für die Pharmaindustrie sind sie Weltmarktführer und wir wollen den Weltmarktführer in Ludwigshafen halten und gute Entwicklungsperspektiven bieten“, erklärt Partei- und Fraktionsvorsitzender David Guthier. „Bereits vor einem guten Jahr sind mit uns die Erweiterungspläne besprochen worden. Wir unterstützen diese Erweiterungspläne ausdrücklich und setzen darauf, dass auch im Rahmen der Regionalplanung darauf Rücksicht genommen wird.