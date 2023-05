Kinder entscheiden selbst, wie sie ihre Spielgeräte zusammenstellen: Für dieses Projekt mit dem Titel „Mit Kindern in Bewegung kommen – Kinder planen Bewegungsbaustellen“ ist der Verbund Protestantischer Kindertageseinrichtungen jetzt für eine Bundesförderung von 90.066 Euro ausgewählt worden. „Das ist eine tolle Nachricht für viele Kinder in Ludwigshafen und Altrip. Nach Corona gibt es ganz viel Nachholbedarf, was Bewegungsmöglichkeiten angeht – gerade bei jenen vielen Kindern bei uns, die keinen eigenen Garten zur Verfügung haben“, betont der Ludwigshafener SPD-Bundestagsabgeordnete Christian Schreider. „Ich habe mich deshalb sehr für die Förderung eingesetzt. Nur gut ein Viertel der Anträge war erfolgreich – das zeigt die Qualität der Ludwigshafener Idee.“

Bewegungsbaustellen im Fokus

Mit den Mitteln, die dem Kita-Verbund nun aus dem Programm „Das Zukunftspaket für Bewegung, Kultur und Gesundheit“ des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend zugutekommen, sollen Bewegung und Selbstbestimmung gefördert werden. Im Zentrum stehen dabei sogenannte Bewegungsbaustellen, die aus modularen Bestandteilen wie Kisten, Brettern, Turnbänken, Matten oder Rundhölzern bestehen.