Eine aktuelle Aufarbeitung des Seilbahn-Stillstands finden Sie hier.

Wegen einer Gewitterwarnung ist der Betrieb der Seilbahn auf der Bundesgartenschau in Mannheim zwischen Spinelli-Gelände und Luisenpark am Donnerstag gegen 14.30 Uhr kurzfristig für rund 45 Minuten eingestellt worden. Die Gondeln sind aus Sicherheitsgründen angehalten worden, Hunderte Menschen mussten auf Busse und Straßenbahnen umsteigen. Der Deutsche Wetterdienst warnte am Donnerstag vor schweren Gewittern mit Starkregen und Sturmböen in der Region.