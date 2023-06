Da gehen Veranstalter und Betreiber auf Nummer sicher: Eine Gewitterwarnung war der Grund für eine Zwangspause des Verkehrsmittels. Es wurden mehr Busse eingesetzt.

Eine der Hauptattraktionen bei der Bundesgartenschau konnte am Donnerstag für etwa 45 Minuten nicht genutzt werden: Zwischen 14.30 und 15.15 Uhr standen die Gondeln der Seilbahn laut einer Buga-Sprecherin wegen einer Gewitterwarnung still. Schnell bildeten sich an der Seilbahn-Station lange Schlangen. Normalerweise lösen diese sich schnell auf, aber am Donnerstagnachmittag ging es plötzlich nicht mehr weiter. Grund: Sicherheitsbedenken wegen einer Gewitterwarnung des Deutschen Wetterdienstes. „Ab 14.20 Uhr durfte niemand mehr in die Gondeln einsteigen. Die Bahn fuhr noch ein paar Minuten, bis die Kabinen leer waren. Das war gegen 14.30 Uhr der Fall“, sagte eine Buga-Sprecherin am Freitag. Weitere 45 Minuten später, als die dunklen Wolken sich verzogen hatten, fuhr die Seilbahn wieder. Bei Gefahr von Blitzeinschlägen und Gewitter darf sie ebenso wenig fahren wie bei Windgeschwindigkeiten ab etwa 70 Stundenkilometer.

Die Entscheidung, die Gondeln zu stoppen, traf Alexander Bittner, der vor Ort verantwortliche Mann des österreichischen Seilbahn-Betreibers Doppelmayr GmbH. „Ich habe die Blitzzellen live im Internet verfolgt. Wenn sie nur noch zehn Kilometer entfernt sind, müssen wir stoppen. In so einem Seil ist viel Elektronik. Wenn da der Blitz einschlägt, habe ich ein Problem“, erklärt er.

Mehrere hundert Besucher mussten in dieser Zeit nach Alternativen suchen, um zum jeweils anderen Gelände zu kommen. Die Seilbahn verbindet den Luisenpark in der Oststadt mit dem Spinelli-Gelände in Feudenheim. Eine Fahrt mit einer der 64 für jeweils maximal zehn Personen ausgelegten Kabinen über den Neckar dauert üblicherweise keine zehn Minuten. Die Rhein-Neckar-Verkehrsgesellschaft setzte in dem Zeitraum mehr Shuttle-Busse ein. Die alle paar Minuten fahrenden Straßenbahnen – Linie 7 und Buga-Express – standen zudem als öffentliches Verkehrsmittel zur Verfügung.

Durchsagen mit Megafon Mehrere Hundert Menschen, die in der Schlange gewartet hatten, mussten sich eine Alternative suchen, um in den Luisenpark zu gelangen. Foto: ier

Nicht alle Besucher bekamen am Donnerstag sofort mit, was das Problem war. „Unsere Mitarbeiter und auch die Security-Kräfte klärten sowohl die Besucher in der Schlange als auch Personen, die in Richtung Seilbahn-Station unterwegs waren, über die Situation auf“, berichtet die Buga-Sprecherin. Zudem seien auf Spinelli Durchsagen mit einem Megafon gemacht worden.

Seit der Eröffnung der Bundesgartenschau Mitte April musste die Seilbahn am Donnerstag zum dritten Mal gestoppt werden – der Grund war immer derselbe: Gewitter beziehungsweise Gewittergefahr. Am 7. Mai war zweieinhalb Stunden nichts mehr gegangen, weil das Wetterradar recht lange vor Gewittern warnte.