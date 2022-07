Die Tierschutzorganisation Peta will einen Flugwettbewerb der Brieftauben-Reisevereinigung Ludwigshafen verhindern. Derartige Veranstaltungen seien Tierquälerei und ethisch nicht vertretbar.

Die Tierschützer haben das zuständige Veterinäramt der Kreisverwaltung aufgefordert, den Wettbewerb zu untersagen. Nach ihrem Kenntnisstand wollen die Taubenzüchter etwa 400 Vögel am Samstag im französischen Vierzon starten lassen. Bis zu ihrem Heimatschlag haben sie dann über 500 Kilometer Flug vor sich. „Viele der domestizierten Vögel sterben auf den anstrengenden Flügen an Dehydration, Hunger, Erschöpfung oder Verletzungen“, befürchtet Peta. Die Tauben würden aus Sehnsucht nach ihren Partnern oder der Brut nicht aufgeben.

Taubenwettflüge widersprechen nach Ansicht von Peta dem Tierschutzgesetz. Demnach sei es verboten, Tieren Leistungen abzuverlangen, die ihre Kräfte übersteigen oder unter denen sie erheblich litten. Eine Studie beziffere die Verlustrate bei Taubenwettflügen bei durchschnittlich 53 Prozent pro Saison. Schwächelnde Vögel würden oft brutal und ohne Betäubung getötet.

In Deutschland nimmt etwa die Hälfte der knapp 50.000 Brieftaubenzüchter an Wettflügen teil. Schätzungsweise 2,5 Millionen dieser Vögel werden in Taubenschlägen gehalten. Gestrandete Tieren aus Wettflügen und deren Nachkommen erhöhen die Taubenpopulation in den Städten.