Rund 450.000 Euro beträgt bisherigen Schätzungen zufolge der Gesamtschaden, den ein Brand Ende September 2022 in der Wallfahrtskirche Mariä Himmelfahrt in Oggersheim verursacht hat. Das hat das Bistum Speyer jetzt auf Anfrage mitgeteilt. Bei diesem durch Brandstiftung verursachten Feuer in dem 1775 erbauten Gotteshaus wurde unter anderem der Altar-Schrein mit Figuren von Paul Egell stark beschädigt. Zudem kam es zu starken Verrußungen in der Loreto-Kapelle und der Kirche Mariä Himmelfahrt. Das Feuer hatten Zeugen vormittags gemeldet. Durch den engagierten Einsatz von Pater Wojciech Kordas, Kooperator in der Pfarrei Hll. Petrus und Paulus, gelang es damals, die Flammen mit Feuerlöschern zu bekämpfen und einen noch größeren Schaden zu verhindern. Die Intensität des Brandes war so stark, dass etliche Anbauteile entfernt, mehrere Glutnester gelöscht und größere Sicherungsvorkehrungen getroffen werden mussten. So waren weitere Öffnungen der Dachhaut notwendig. Mit Unterstützung der Kirchenvertreter und von Pater Kordas, der wegen einer Rauchgasvergiftung auf der Intensivstation eines Krankenhauses behandelt werden musste, konnten wertvolle und historische Objekte und Statuen gerettet und in anderen Gebäuden verstaut werden. Die Täter wurden bisher nicht ermittelt.