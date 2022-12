Die Ludwigshafener Feuerwehr hat am Mittwochabend einen Brand in der Innenstadt gelöscht. Das Altpapierlager des Kaufhauses Woolworth in der Ludwigstraße stand in Flammen. Verletzt wurde niemand.

Als die Feuerwehr mit sieben Löschfahrzeugen gegen 18.15 Uhr in der City ankam, war dort eine Rauchwolke zu sehen. Das Altpapierlager des Kaufhauses liegt in einem Hinterhof zwischen der Ludwigstraße und der Wredestraße. Über eine Zufahrt am ehemaligen Corso-Kino, in dem sich mittlerweile Wohnungen befinden, gelangten die Wehrleute zum Brandort und löschten das Feuer. Die Flammen hatten bereits vor dem Eintreffen der Feuerwehr auf das Gebäude übergegriffen. Der Wohnkomplex wurde sicherheitshalber evakuiert.

Aufgrund der starken Rauchentwicklung wurden Anwohner über Lautsprecher seitens der Einsatzkräfte gebeten, Türen und Fenster geschlossen zu halten. Um 18.30 Uhr hatten die 30 eingesetzten Wehrleute den Brand unter Kontrolle, der dann schnell gelöscht werden konnte.

Kunden und Mitarbeiter des Woolworth-Kaufhauses hatten das Gebäude rechtzeitig verlassen. Das betroffene Wohn- und Geschäftsgebäude sowie die anliegenden Gebäude in der Ludwigstraße und in der Wredestraße wurden von der Feuerwehr auf Glutnester kontrolliert. Wegen der starken Rauchentwicklung waren umfangreiche Nachlösch- und Entrauchungsmaßnahmen erforderlich. Auch Fassaden von Nachbarhäusern wurden in Mitleidenschaft gezogen.

Der angrenzende Weihnachtsmarkt musste nicht evakuiert werden. Durch den Brand entstand laut Polizei ein Schaden von etwa 95.000 Euro. Die Polizei hat noch am Mittwochabend die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Mit einem Ergebnis wird in den kommenden Tagen gerechnet. Der Auto-, Straßenbahn- und Busverkehr wurde zeitweise umgeleitet, ein Teil der Wrede- und der Ludwigstraße wurde von der Polizei gesperrt. In der City kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.