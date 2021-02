Bei einem Brand in der Friesenheimer Carl-Bosch-Straße ist die Feuerwehr am Mittwochnachmittag im Einsatz gewesen. Ein technischer Defekt an einem Elektrogerät hatte den Brand im Sanitärbereich im Erdgeschoss ausgelöst. Als die Feuerwehr eintraf, war das Feuer bereits gelöscht. Die Einsatzkräfte entrauchten eigenen Angaben zufolge noch die Räume. Zwei Personen wurden leicht verletzt, als sie den Brand löschen wollten. Sie kamen in umliegende Krankenhäuser.