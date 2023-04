Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Am siebten Verhandlungstag im Prozess zu den tödlichen Messerattacken in Oggersheim haben am Mittwoch Zeugen ausgesagt, die dem Angeklagten in der Drogeriemarktfiliale begegnet sind. Wie gut der Somalier die deutsche Sprache beherrscht, bleibt rätselhaft.

Aus nächster Nähe hat die Mitarbeiterin der Drogeriemarktfiliale in der Comeniusstraße mitbekommen, wie sich der geständige Angeklagte am letzten Tatort verhielt, ehe er von Polizeibeamten