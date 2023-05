Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Vier Pfälzer Teams spielen in der Dritten Liga. Die VTV Mundenheim, die HSG Friesenheim-Hochdorf, die TSG Haßloch und der TuS Kaiserslautern-Dansenberg treffen in der Staffel Südwest aufeinander. Fünf Staffeln gibt es. Aber der Saison 2023/24 gibt es dann nur noch 64 Mannschaften in der Dritten Liga. Was sagen die Pfälzer Teams zur Aufteilung und den Derbies?

Der deutsche Handball-Bund (DHB) hat vor einigen Tagen die Staffeln der Dritten Ligen der Männer eingeteilt. 68 Mannschaften wurden vom DHB in fünf Staffeln untergebracht. Zwei Staffeln