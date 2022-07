„Uiii, was duftet denn da so angenehm?“, fragt mich mein Bruder Nals. Mit ihm bin ich gerade dabei, einen neuen Baum für unser Biberzuhause zu fällen. „Das ist bestimmt das bunte Tulpenfeld da drüben!“, rufe ich ihm zu. Wir unterbrechen unsere Arbeit, machen eine Pause und legen uns auf die Blumenwiese. Plötzlich merke ich einen stechenden Schmerz in meinem Biberschwanz. „Aua, das tut aber weh!“. Da hat mich wohl gerade eine Biene gestochen. „Bienen sind schon gemeine Tiere“, sage ich. „Wozu sind die denn überhaupt gut?“

„Ach Nils, Bienen sind gar nicht böse. Die stechen nur, wenn sie sich wirklich bedroht fühlen“, erklärt mir mein Bruder. „Du kannst froh sein, dass es die Tiere gibt“, fährt er fort. „Wieso das denn?“, frage ich ihn entsetzt. „Sie produzieren den leckeren Honig, den du immer so gerne isst“, sagt Nals. „Oh, das wusste ich ja noch gar nicht“, muss ich erstaunt zugeben. „Bienen sind auch sehr wichtig für die Natur“, ergänzt mein Bruder. „Siehst du die Pollenkörner, die hier umherfliegen? Die Bienen sammeln sie ein und bestäuben dabei dann Blüte für Blüte. Somit tragen die Bienen zum Fortbestand vieler Blumen, aber auch Früchte wie Äpfeln und Birnen bei.“ Ohne Bienen gäbe es keine Blumen und Obstbäume.

Entdecker-Tag im Pesch-Haus

„Hmmm, vielleicht sind die kleinen Tierchen ja doch ganz nützlich“, denke ich mir. „Und weißt du was, Nils? Die Insekten sind außerdem ziemlich clever. Um ihren Artgenossen mitzuteilen, wo sich das nächste Blumenfeld mit Pollen befindet, haben sie ein einzigartiges Kommunikationssystem untereinander entwickelt. Sie tanzen den Weg“, schiebt Nals noch hinterher. „Wow, das klingt ja interessant,“ sage ich zu meinem Bruder.

„Bevor du mir jetzt noch weiter Löcher in den Bauch fragst, gehen wir am besten am 9. Juli zum Entdecker-Samstag ins Heinrich-Pesch-Haus, da dreht sich alles um die Honigbienen.“ Experten erklären ab 10 Uhr, wie eigentlich Honig entsteht und wie die Bienen sich orientieren. Es gibt Schauwaben, echte Bienen und Honig zum Probieren. Kinder ab vier Jahren können Quizaufgaben lösen und bei Spielen die Welt der Bienen entdecken. Außerdem sind Imker vor Ort, das sind Menschen, die Bienen züchten, betreuen und Honig produzieren.

