Trickbetrüger haben laut Polizei am Dienstag zweimal vierstellige Eurobeträge erbeutet. Insgesamt registrierte die Polizei im Stadtgebiet an diesem Tag sechs Betrugsversuche am Telefon. Zwei davon waren „erfolgreich“. In beiden Fällen erhielten die Personen per Whatsapp eine Nachricht eines angeblichen Angehörigen mit der Aufforderung einen bestimmten Betrag auf ein Konto zu überweisen. Zwei Personen fielen darauf herein und überwiesen die geforderten Summen. Mehr zum Thema sowie Tipps der Polizei finden Sie hier und hier.