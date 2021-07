Erneut beschäftigt die Polizei ein Exhibitionist: Am Mittwoch gegen 19 Uhr saß an der Straßenbahnhaltestelle „Berliner Platz“ in der Innenstadt ein Mann mit heruntergelassener Hose und spielte an seinem erigierten Glied herum, wie Zeugen berichteten. Als die alarmierten Beamten eintrafen, stellten sie bei dem 51-Jährigen Alkoholgeruch fest und nahmen ihn mit auf die Dienststelle. Ein Test ergab einen Atemalkoholwert von 3,41 Promille. Nach der Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wurde er wieder entlassen. Es war der vierte Fall binnen weniger Tage. Am Dienstag entblößte ein Unbekannter sein Glied vor einer Frau an der Hannelore-Kohl-Promenade (Parkinsel, Süd), am Sonntag wurde ein Exhibitionist in der Gartenstadt gesichtet, am 21. Juli belästigte ein Mann auf einem Feldweg zwischen Mutterstadt und Ruchheim eine 13-Jährige.