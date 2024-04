Ein 54-Jähriger hat laut Polizei am Mittwoch gegen 21.50 Uhr ohne Vorwarnung einen 31-Jährigen auf dem Berliner Platz in der Innenstadt angegriffen. Er schlug und trat den jüngeren Mann. Bundespolizisten gingen dazwischen und fesselten den 54-Jährigen. Dieser beleidigte die Beamten. Da der Mann erheblich alkoholisiert war und sich nicht beruhigen ließ, wurde er in Gewahrsam genommen. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen, um seine Schuldfähigkeit festzustellen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,19 Promille.