Die Polizei hat zwei E-Scooter-Fahrer aus dem Verkehr gezogen, die unter Drogeneinfluss standen. Ein 22-Jähriger wurde Montagabend um 19.30 Uhr in der Mannheimer Straße (Oggersheim) kontrolliert. Laut Polizeibericht stand er unter Einfluss von Kokain. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Am Dienstagabend um 18.23 Uhr kontrollierten die Polizeibeamten einen weiteren E-Scooter-Fahrer ebenfalls in der Mannheimer Straße. Der 19-Jährige hatte Cannabis konsumiert. Gegen beide jungen Männer wurde ein Verfahren eingeleitet. Ihnen droht laut Polizei jeweils eine Geldbuße bis zu 3000 Euro.