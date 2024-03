Zu einem Benefizlauf zugunsten herzkranker Kinder lädt für Mittwoch, 3. April, die Stadt Mannheim ein. Start ist ab 19 Uhr an der Sportanlage im Unteren Luisenpark. Weitere Veranstalter sind die Deutsche Gesellschaft für Kardiologie – Herz- und Kreislaufforschung und die Deutsche Herzstiftung. Der für Sport zuständige Bürgermeister Ralf Eisenhauer (SPD) hat ebenfalls angekündigt, ein paar Runden für den guten Zweck zu drehen. Mitmachen kann jeder, egal gemütlich oder sportlich. Es soll nicht um Höchstleistungen gehen, sondern darum, Gutes zu tun. Der Erlös dieses Benefizlaufs kommt nach Angaben der Stadt in vollem Umfang der Deutschen Herzstiftung zugute. „Daher zählt jeder Schritt“, heißt es. Für jede Runde von einem Kilometer fließen mindestens fünf Euro. Eine Anmeldung ist nicht notwendig. Ein Start ist bis 20.30 Uhr möglich. Los geht es am Unteren Luisenpark in der Kolpingstraße, wo auch die Runden jedes Läufers gezählt werden.