Der Böhl-Iggelheimer Kulturverein Dorfart präsentiert die TC Big Band und ihre Solisten mit einem Open Air Benefizkonzert für die Flutopfer im Ahrtal. Mit Songs aus der Ära des Swing ist gute Laune garantiert.

Die etwa 20-köpfige TC Big Band mit Sänger und Sängerin spielt unter der Leitung von Paul L. Schütt am Sonntag, 22. August, um 11 Uhr auf dem Außengelände des VfB-Iggelheim (Am Neugraben 14) eine bunte Mischung von Swingmusik, Blues, Latin, Jazz bis hin zu Funk- und Poptiteln.

Songs von Duke Ellington, Count Basie, Benny Goodman, Glenn Miller und anderen, werden in Originalarrangements präsentiert. Die TC Big Band ist über die Grenzen der Vorderpfalz hinaus bekannt und hat schon an den verschiedensten offiziellen Anlässen mitgewirkt. Sie gab Konzerte im Zuge der Städtepartnerschaften in Paris und in Wolcyn/Polen und übernahm den musikalischen Rahmen bei der Verabschiedung der französischen Truppen in Neustadt. Außerdem wirkte sie bei der Einweihung des neuen S-Bahnhofs in Ludwigshafen mit und gab ein Konzert zum 85-jährigen Jubiläum des Ebertparks. Die TC Big Band war auch schon mehrfach in der SWR 4-Hörfunksendung “Wir bei Euch“ zu hören.

Durch die bunte Mischung aus Swing, modernen Songs und eigenen Arrangements präsentiert die TC Big Band ein abwechslungsreiches und unterhaltsames Programm. Bei Titeln wie „In the Mood“, „Moonlight Serenade“, „Pennsylvania 6-5000“, „Summertime“ oder „Respect“ ist gute Stimmung beim Publikum garantiert.

Bei schlechtem Wetter findet das Konzert in der Halle statt.