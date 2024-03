Die Mitglieder der Rote Armee Fraktion (RAF) überzogen in den 1970er- und 1980er-Jahren auch die Pfalz mit ihrem Terror. 1971 erschossen sie den Polizisten Herbert Schoner in Kaiserslautern. Spuren von Ulrike Meinhof fanden sich in einer Lauterer Wohnung. 1973 entschärfen Experten eine RAF-Bombe bei einem Richter, ebenfalls in Kaiserslautern. Ein Anschlag auf das Oberlandesgericht Zweibrücken folgte, 1981 zündete die RAF zwei Autobomben vorm US-Flughafen Ramstein. Am 5. November 1984 tauchte die RAF dann in Maxdorf auf: Sie überfiel ein Waffengeschäft und erbeutete dabei ein ganzes Waffenarsenal, mit dem sie ein Jahrzehnt lang weitere Verbrechen beging. Eine der Waffen aus Maxdorf ist jetzt in Berlin in der Wohnung von Daniela Klette aufgetaucht.

