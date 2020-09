Pendler müssen sich im Ludwigshafener Süden ab Montag auf Staus und Behinderungen einstellen, denn der Landesbetrieb Mobilität (LBM) in Speyer beginnt dann mit der Sanierung der Bundesstraße 44 (B44) im zwei Kilometer langen Abschnitt zwischen dem Rheingönheimer Kreuz und der Giulinibrücke. Die vier Fahrspuren erhalten für 2,2 Millionen Euro eine komplett neue Asphaltschicht. Im ersten Bauabschnitt wird laut LBM die Fahrbahn in Fahrtrichtung Süden erneuert. Gleichzeitig soll ein Unfallschwerpunkt bei der Ausfahrt zur Kreisstraße 7 (Woellnerkreisel) zur B44 beseitigt werden. Für beide Fahrtrichtungen steht im Baustellenbereich jeweils nur eine Spur zur Verfügung. Außerdem ist der Woellnerkreisel in kommenden sechs Wochen gesperrt – solange ist für den ersten Bauabschnitt angesetzt. Die Umleitung erfolgt laut LBM über das Kreuz Rheingönheim beziehungsweise über den Giuliniknoten. In den nächsten Bauabschnitten ist dann die Fahrbahn Richtung Norden an der Reihe, und der Bereich an der Giulinibrücke muss erneuert werden. Insgesamt sind für das Projekt rund drei bis vier Monate angesetzt. Im RHEINPFALZ-Gespräch hat der LBM die Arbeiten damit begründet, dass die Fahrbahn viele Risse aufweist. Grund für die Schäden ist die hohe Verkehrsbelastung. 34.000 Fahrzeuge sind hier täglich unterwegs. Der Lkw-Anteil sei mit zehn Prozent „sehr hoch“, so der LBM.